Мистериозна смърт в гората вдига на крак ловци

В разгара на ловния сезон се очакват протести на ловци в Старозагорско в събота (4 октомври).

Поводът е смъртта на 44-годишен мъж в края на септември, починал в гориста местност до село Лясково. В момента на инцидента, случил се късно през нощта, в гората е имало двама души – единият от които полицай от Стара Загора. Ловците настояват за проверка за корупция, която според тях води до масово бракониерство.

„По случая със загиналия ловец се работи. Държа връзка с ОД на МВР- Стара Загора.

Имаме съмнения за бракониерство. Полицаят, който е бил на мястото, не е реагирал адекватно според мен. Не е позвънил на 112” – това заяви пред NOVA заместник-председателят на Българския ловно-рибарски съюз Михаил Атанасов.

По думите му съмненията за бракониерство не са потвърдени от прокуратурата.

„Но няма какво друго да правят двамата в 1.00 часа през нощта в гората. Според мен е бракониерство. Човекът е паднал в безпомощно състояние и полицаят не се е обадил да потърси помощ”, каза още Атанасов.

Той подчерта, че през последните две години събира доказателства за бракониерство в района. Многократно е подавал сигнали до различни институции, включително МВР и Министерството на земеделието.

„Говорил съм няколко пъти с министъра. Обяснил съм за злоупотребите в горските стопанства, но няма предприети мерки”, каза Атанасов.

Според заместник-председателят на Българския ловно-рибарски съюз хората в района се страхуват да говорят. „За последните два дни имам над 10 сигнала за полицая, за когото имаме съмнения за корупция.

Но хората ги е страх, защото работи в МВР. Освен това е и заместник-председател на сдружението в Стара Загора. Но час и половина е изоставил човек в безпомощно състояние. Дали е прикривал оръжие или отстреляно животно – не мога да кажа”, коментира Атанасов.

От прокуратурата заявиха, че 44-годишният мъж е починал от инфаркт. Назначени са експертизи, включително и проследяване на телефона на униформения. Резултатите от разследването се очакват скоро./БЛИЦ