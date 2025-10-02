Град въвежда драконовски глоби срещу замърсяване

Германският град Франкфурт има проблем с боклука и затова сега властите драстично затягат контрола. Уринирането на обществено място ще бъде последвано от глуба за 300 евро, а изхвърлянето на цигара или дъвка – глоба от 120 евро.

А за собствениците на кучета, които не спазват правилата, глобата може да бъде дори по-скъпа.

Отсега нататък изхвърлянето на фасове, дъвки и дребни отпадъци ще струва 120 евро, а уринирането на публично място ще струва цели 300 евро, предава RTL.

Всеки, който не почисти след кучето си, е изправен пред глоба от 400 евро, а всеки, който просто изхвърли обемистите си отпадъци на улицата без предварителна уговорка, ще трябва да плати поне 1000 евро.

В допълнение към по-високите глоби, градът иска да засили и мониторинга, особено в така наречените „горещи точки“. Освен това, в силно оживени райони ще бъдат монтирани по-големи кофи за боклук. Това са мерки, предназначени да повишат осведомеността относно правилното изхвърляне на отпадъци и да направят града по-чист и по-приятен за живеене./ btv