Перник светва в ЖЪЛТО

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България – силен вятър от североизток.

Ще има повсеместни валежи от дъжд – значителни в Западна и Централна България. Минималните температури ще бъдат без съществен дневен ход, минималните ще са между 6° и 11°, а максималните ще са между 8° и 13°. В София минималната температура ще е около 5°, максимална – около 8°.

За четвъртък – 2 октомври, от Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявиха жълт и оранжев код за потенциално опасно и опасно време в почти цялата страна.

Оранжев код за опасно време и очаквани обилни валежи е обявен в областите Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково.

Жълт код за потенциално опасно време и силни дъждове е в сила за областите: София град, част от София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, в Плевен, Велико Търново, част от Ловеч, Габрово, част от Пловдив, в Стара Загора, Сливен и част от Хасково.

Жълт код за потенциално опасно време и силен вятър е обявен в Източна България. Той е в сила за областите: Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас и Ямбол.

През следващото денонощие ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Значителни количества очакваме в Западна и Централна България. Вятърът ще е умерен, в Източна България – силен вятър.

Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните – между 6° и 11°, а максималните – между 8° и 13°. През нощта срещу петък с понижението на температурите на много места в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг.

В петък валежите ще продължат, в много райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще остане ветровито, с умерен, в Източна България силен вятър от североизток. Застудяването продължава – в планинските райони от Западна България на височина над 600 – 700 метра дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг.

В планините ще продължи да се натрупва снежна покривка. Следобед от югозапад валежите ще започнат да спират. В събота в източните райони ще се задържи облачно, на места с валежи от дъжд, но вече слаби и в процес на спиране./ btv