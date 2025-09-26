Турска певица падна от 6-я етаж

52-годишната турска певица Гюлю издъхна внезапно след падане от шестия етаж на жилището си в Ялова, съобщава Haber Global. Новината беше потвърдена от сина ѝ, който отрече слуховете за самоубийство и подчерта, че става дума за нещастен случай.

По официална информация от полицията, инцидентът е станал на 26 септември 2025 г. около 01:28 ч., докато Гюлю се е забавлявала у дома заедно с дъщеря си и нейна приятелка. Медиците, пристигнали на място, само констатирали смъртта. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Гюлю е родена през 1973 г. в истанбулския квартал Касимпаша. Още на 15-годишна възраст започва кариерата си на сцената и през 90-те години се превръща в едно от най-популярните имена на турската музика.

Съседът ѝ Халит Бечерген я описва като „мила и безобидна жена, истинска артистка, която обичаше концертите и никога не създаваше проблеми“.