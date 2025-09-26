Бела Хадид в болница обезобразена

Бела Хадид разтърси феновете си с кадри от болнично легло, където е свързана към системи.

„Съжалявам, че винаги изчезвам, обичам ви“, написа 28-годишният супермодел в Инстаграм.

Майка ѝ Йоланда я нарече „войн срещу Лаймската болест“, а сестра ѝ Джиджи я засипа с любов.

Хадид за първи път говори публично за заболяването през 2016 г. пред People, когато кариерата ѝ в модата беше във възход. Тогава тя призна: „Животът невинаги е такъв, какъвто изглежда отвън. Най-трудната част е да бъдеш съден по външния си вид, вместо по начина, по който се чувстваш.“