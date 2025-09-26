Шеф нападна работника си с юмруци

Скандал в стопански двор в село Раковски приключи с тежки травми и полицейска намеса. Сигналът е подаден на 25 септември около 14 часа.

На място униформените установили, че конфликтът е възникнал между 56-годишен мъж от Разград и негов 48-годишен работник от село Точилари. По-възрастният нападнал подчинения си с юмруци.

Пострадалият е откаран в МБАЛ–Разград, където са установени счупени две ребра. Работодателят е задържан в РУ–Разград. По случая е уведомена Инспекцията по труда и е образувано досъдебно производство по чл.129, ал.1 от НК.