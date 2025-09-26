Добавки причиняват рак

Френско проучване на екип от Сорбоната потвърждава опасенията за връзка между хранителните добавки и различни видове рак. Изследването е част от програмата NutriNet-Santé, в която от 2009 г. участват над 170 000 души. Данните бяха представени на симпозиум за рак на гърдата в Сан Антонио.

В периода на наблюдение са регистрирани 3311 случая на рак, включително 966 на гърдата и около 400 на простатата. Анализът показва:

Нитрати и нитрити – приемът им като хранителни добавки е свързан с повишен риск от рак на гърдата и простатата. Нитратите и нитритите от естествени източници не показват такава зависимост.

– увеличават риска от рак, особено при хора със затлъстяване. Тези вещества се съдържат в над 10 000 продукта и напитки. Трансмастни киселини – прекомерната им консумация е свързана с по-висок риск от рак, особено на простатата. Най-често се съдържат в бързите храни, включително хамбургери и чийзбургери.

Учените подчертават, че резултатите трябва да бъдат потвърдени с нови мащабни изследвания, но настояват за преразглеждане на безопасността на тези добавки. Според тях премахването на индустриалните трансмазнини и ограничаването на нитритните добавки трябва да бъде приоритет за Световната здравна организация.