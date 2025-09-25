340 км/ч на български път: син на бизнесмен заснет в безумно шофиране

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват автомобил, движещ се със скорост от 337 км/ч. Снимката е публикувана в затворена група, а според твърденията зад волана е Алберто Кременов – син на Алдин Кременов, съсобственик на спортната фирма „Flair“.

Не е ясно на коя отсечка в страната е развита тази скорост. Фотосът предизвика остри реакции, тъй като случаят идва на фона на многобройните трагедии по пътищата у нас.

„Българските пътища не са състезателна писта. По тях се движат семейства, майки с деца, възрастни хора“, гласи част от критичен коментар, споделен заедно със снимката.

Общественият отзвук е категоричен – подобно шофиране е безотговорно и опасно не само за водача, но и за всички останали участници в движението.

