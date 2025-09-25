Отиде си „Папата на дублажа“ – актьорът Стефан Стефанов на 89 години

На 89-годишна възраст почина Стефан Владиславов Стефанов – дългогодишен актьор от трупата на театър „Сълза и смях“ и легенда в озвучаването на филми. Тъжната новина съобщи Игор Марковски във „Фейсбук“.

Стефанов остава в паметта на поколения зрители като „Папата на дублажа“ – зад гърба си има хиляди озвучени продукции и десетки театрални роли. Последната му сценична поява е в „Трите изстрела“ на сцената на „Сълза и смях“.

„Сбогом на истински приятел и човек… Съжалявам, че не мога да пусна гласа му, за да просветне този тембър“, написа Марковски.

Стефан Стефанов е роден на 19 юли 1936 г. и си отиде на 6 септември 2025 г. Поклон пред паметта му.