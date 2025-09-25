Българин излъчвал незаконно 11 704 филма

32-годишен мъж от село Първенец, Пловдивско, е привлечен като обвиняем за масово нарушение на авторски права, съобщи Районна прокуратура–Пловдив. Според разследването в периода от май 2024 г. до септември 2025 г. той администрирал сайт, от който незаконно се разпространявали 11 704 филма.

Акцията е проведена на 24 септември от дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП под надзора на прокуратурата. При обиски в две жилища са иззети компютри и сървър, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. Установено е, че обвиняемият е печелил от рекламна дейност, свързана с незаконното съдържание.

Мъжът е задържан за 72 часа, а по-късно е освободен срещу парична гаранция. Разследването продължава.