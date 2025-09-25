Венета Райкова: Фатик не беше страшен, а готин човек

Водещата на „Преди обед“ по bTV Венета Райкова направи изненадващо признание в ефир по време на гостуването на Александра – дъщерята на покойния Филип Найденов-Фатик.

„Познавах твоя баща, за когото има толкова статии, легенди и мистерии, че е един от мафиотите на България. Аз го познавах в друга светлина. Били сме в общи компании в ресторанти. Моето лично впечатление не съвпада с описанието, че е мафиот или страшен – нищо подобно. За мен той беше много готин и възпитан човек“, каза Венета.

Александра потвърди думите ѝ: „Той по принцип грам не е бил страшен човек. Беше забавен, бохем, умееше да се радва на живота. Истината е, че се държеше добре с хората.“