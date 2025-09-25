Емрах Стораро и Константин без книжки след гонка в София

Попфолк певците Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки и получиха глоби по 3000 лв. след скандална гонка в София, съобщи Нова. Двамата бяха привикани в СДВР, след като Константин качи видео от надбягването в социалните мрежи.

На кадрите се виждат лъскавите им коли, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. „Извинявам се, но даваме газ до 2-3 скорости – това е под 70 км/ч, което е ограничението“, оправда се той.

След разпита синът на Тони Стораро обясни: „Не беше гонка, а забавление. Тръгнахме от почти спряло положение и уж се гоним. Километражът се замъглява сам при спортните коли. Карахме около 80-90 км/ч.“

Емрах вече е бил разследван и по-рано тази година, когато публикува клип на кола с над 250 км/ч на Околовръстното. Тогава твърдеше, че зад волана е бил друг, който тествал автомобила. Въпреки критиките певецът продължава да качва видеа с рисково шофиране и твърди, че „няма нищо лошо“ и че хората му завиждат заради колите.