България на ръба: липсват 300 000 работници, пазарът рухва

Българският пазар на труда е в колапс – липсват над 300 хиляди души, показват данни на работодателските организации. Допълнително 250 хиляди в трудоспособна възраст не работят, а общо неактивните достигат 800 хиляди. Най-сериозни дефицити има в здравеопазването, строителството, туризма и земеделието.

Истории като тези на Михаела и Велислава от Силистра са ежедневие. Завършили кинезитерапия, те дълго време не намират работа по специалността си и работят като сервитьорки, а после в институция за деца с увреждания. „Мъча се седем години на държавна работа, буквално мъка. Като сервитьорка взимах повече пари. Два месеца работих без заплата“, казва Михаела. „На 30 години осъзнаваш, че не си постигнал нищо – вече не парите са важни, а времето за себе си и семейството“, допълва Велислава.

Подобно е положението и при 34-годишния Николай от Горна Оряховица, завършил икономика, който се изкарва с улични изпълнения. „Навсякъде искат трудов стаж. В бюрото по труда – пет години“, казва той.

„Около 70% от работодателите твърдят, че не могат да намерят специалисти, дори и физическа работна ръка. Дефицитът е около 300 хиляди души“, обяснява Томчо Томов от БСК.

По данни на Агенцията по заетостта най-търсените професии за 2025 г. са машинни оператори, строители, сервитьори и бармани, готвачи, шивачи и заварчици. Само до август тази година 46 800 души са активирани на пазара – с 10 000 повече от 2024 г. Създават се и мобилни екипи, които обикалят хората извън системата.

България отчита рекорд от 35 хиляди чужденци с разрешения за работа – основно от Узбекистан, Турция, Киргизстан, Непал, Индия и Индонезия. В същото време около 60 хиляди българи са се върнали от чужбина само през 2025 г., а за последните три години – близо 400 хиляди.

Най-драматична е ситуацията сред ромите – безработицата достига 80%. „Само 3% имат висше образование, 6,5% – средно, останалите са неграмотни“, казва Иван Калинов от Световната федерация на ромите.

Експертите предупреждават: до три години недостигът на кадри ще скочи до половин милион души.