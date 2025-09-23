НОВО ГАДЖЕ: Ергенката Габриела хвана милионер

Художничката и инфлуенсърка Габриела Тодорова от четвърти сезон на „Ергенът“ вече е влюбена и щастлива до нов мъж, пише „България Днес“. След като не откри любовта в риалитито, красавицата бързо се сдобива с топ ухажор.

Новият ѝ избраник е запален фитнес ентусиаст с впечатляващо тяло, който тренира всеки ден, а Габи е неотлъчно до него. Двамата съчетават страстта със спорт и здравословен начин на живот.

Тодорова е показала силна воля – до скоро е тежала с 20 килограма повече, но с много труд влиза във форма. Въпреки това не успя да спечели сърцето на ергена Виктор Русинов, който я отстрани още в началото на формата.

„Първо – писала ми е преди, а мразя натрапчиви момичета. Второ – знам, че е или е била онли-фенсърка, голите ѝ снимки са в интернет. Трето – беше ми малко пълничка. Не можах да ѝ кажа тези неща в ефир и измислих оправдание“, призна по-късно Русинов.

Думите му обаче не трогват Габи, която е изцяло отдадена на новата си любов. Двамата са неразделни и според близки изглеждат като „перфектната комбинация“.