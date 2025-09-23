Кеворк Кеворкян стана отшелник

Кеворк Кеворкян на 81: от легенда на екрана до отшелник във Фейсбук

Кеворк Кеворкян навърши 81 години, но отдавна живее като отшелник, далеч от публичното пространство. Славният водещ на „Всяка неделя“ не празнува рождените си дни, но остава обичан от зрителите, които не спират да го засипват с честитки онлайн. Активен във „Фейсбук“, той продължава да коментира случващото се с плам, напомнящ за времената му на екран.

От студентската си любов Гинка Керезова Кеворк има дъщеря Маргит и син Таквор. През 2022 г. името на Таквор влезе в криминалните хроники заради шофиране след употреба на алкохол и наркотици, но журналистът заяви, че няма връзка с него от 25 години. Маргит учи в Лондон, но не тръгва по стъпките на баща си в журналистиката.

След трагичната смърт на първата му съпруга Гинка, децата остават при него и втората му жена – журналистката Надежда Дженева. Двамата се запознават във „Всяка неделя“, а връзката им струва мястото ѝ в предаването. Те се женят в Пловдив, с кум поетът Любомир Левчев. Дженева става втора майка за децата и посвещава репортажите си на социални теми, включително емблематичното „Писма за Надежда“.

Кеворкян пази спомени и от срещи с властта – като здрависването с Тодор Живков през 1989 г., когато именно съпругата му изважда диктатора от неловка ситуация с остроумен жест. След смъртта ѝ през 2006 г. журналистът постепенно се оттегля от светския живот, а пандемията окончателно го затваря у дома. Днес общува основно с дъщеря си и тесен кръг близки, но продължава да държи перото си остро – чрез публикации във вестник „Уикенд“ и социалните мрежи.