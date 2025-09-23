Владо Карамазов загуби баща си, мисли за завръщане в България

Актьорът Владо Карамазов, водещ на новото риалити „Traitors“, преживя тежка лична загуба – почина баща му Александър Александров, бивш национален състезател по ръгби. Той си отиде на 70 години след дълго боледуване.

Скръбта кара Карамазов да преосмисли живота си в чужбина. „Казах си, че от 15 години с майка ми и брат ми общуваме основно по телефона и това е много гадно“, призна актьорът, който в Англия има повече работа, но усеща тежестта от дистанцията със семейството си.

В миналото Карамазов заедно със Захари Бахаров и Юлиян Вергов създадоха продуцентската компания „Трите мечки“. Проектът вече не съществува, а приятелството между тримата е в застой. „Имахме голямо бъдеще, за кратко време постигнахме неща, които малко хора са постигали. Ние сами финансирахме проекта, не сме взимали държавни субсидии“, сподели Вергов.

Той призна, че му е тежко за разлъката, но остава оптимист: „Към приятелството винаги ще има път обратно. Проблемът е да намериш пътя, който съществува. Ще се намери!“