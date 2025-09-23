Катето Евро не спира да зарежда с енергия и на 68

Катето Евро продължава да живее на пълни обороти и да впечатлява с неизчерпаемата си енергия. Въпреки че вече е на 68 години, актрисата не спира да излъчва ведро настроение и да вдъхновява околните.

Лятото ѝ премина в компанията на безброй гости в къщата ѝ край София, а на екрана отново е най-колоритният член на журито в „България търси талант“. Евро умее да се шегува с всичко, дори със сина си Александър Кадиев, който приема майчините закачки с чувство за хумор и често ѝ приглася.

Напоследък звездата от „Оркестър без име“ натяква на Сашко за второ внуче. Тя обожава малката Кате от първия му брак, но вече мечтае за момченце, което „да прилича на Ивето“, както сама признава, визирайки сегашната му съпруга Ивелина Чоева. „И да се казва Матей“, допълва актрисата.

Снаха и свекърва поддържат топли отношения. Наскоро двете снимаха реклама в Белград без Сашко, а Катето не скри възхищението си: „Изглежда крехка, но е много отговорна – грижи се за Сашко, за дома им, за кученцето им. Това ме кара да я ценя още повече.“ Ивелина я нарича просто „Кате“, а не „майко“, което актрисата намира за особено приятно.

По повод рождения ден на Евро на 1 септември, Чоева публикува емоционално послание в социалните мрежи, наричайки я „майката на любимия ми мъж“. Тяхната близост контрастира с обичайните стереотипи за отношения между свекърва и снаха.

Катето Евро остава сред най-разпознаваемите лица в българския шоубизнес – от „Оркестър без име“ и „Клуб НЛО“, през участията си в „ВИП Брадър“ и „Черешката на тортата“, до водеща в кулинарни и развлекателни предавания. В последните години е постоянен член на журито в „България търси талант“, доказвайки, че енергията ѝ не стихва.