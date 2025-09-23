Светлана Василева отсече за Гущеров

Светлана Василева отсече: с Гущеров никога повече няма да сме семейство

„Със сигурност, каквото и да се случи, с Христиан няма как да се върнем заедно като семейство.“ В това е категорична плеймейтката Светлана Василева. Изкусителката признава, че е изтощена от скандалите около развода с милионера Гущеров. Въпреки че имат четири деца, тя е убедена – любовта им е приключила. „Най-много можем да поддържаме нормален контакт и да водим разговор, но категорично – събиране отново няма да има“, отсече блондинката.

Светлана намекна, че е търпяла тежки неща, за които знаят само най-близките ѝ. „По принцип никога не е хубаво да се казва „никога“, но когато човек усети, че е дошъл крайният момент, разбира, че дори и другият да се промени, няма връщане назад“, каза още тя.

Бившата на Гущеров призна, че трудно се справя сама с грижите за четирите им деца. Въпреки ангажиментите си като модерна жена, силиконовата красавица намира време за тях – наскоро дори направила диетична баница, за да зарадва малчуганите, без да рискува фигурата си.

Разводът на звездното семейство е сред най-коментираните теми в медиите вече месеци. Двамата все още се съдят, а Василева дори има ограничителна заповед срещу бившия си. „Никой не е в моите обувки и само аз и близките ми знаем какво сме преживели – аз, децата ми, майка ми, семейството ми. През толкова трудни етапи, когато за 24 часа всичко можеше да се обърне коренно различно“, споделя откровено Светлана.