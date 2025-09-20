Почина доведеният син на Стефан Данаилов

Почина продуцентът Росен Цанков, свързан със „Стъклен дом“

Продуцентът Росен Цанков е починал. Той е син на режисьора Вили Цанков и доведен син на актьора Стефан Данаилов. Новината съобщи режисьорът Димитър Гочев във „Фейсбук“.

В емоционално послание Гочев го определи като колега, приятел и бохем, с когото работи още от студентските години. Той припомни създаването на компаниите „СИА“ и „Камера“ преди повече от 30 години, както и съвместната им работа по филми, реклами, сериали и лични събития.

Росен Цанков е завършил операторско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Кариерата му започва като оператор, но по-късно се насочва към продуцентската дейност. Той е съсценарист и продуцент на късометражния филм „Върнете заека“ на Димитър Митовски, номиниран в „Седмицата на критиката“ в Кан. Освен това е продуцирал едни от най-гледаните телевизионни предавания и сериала „Стъклен дом“, реализиран съвместно от bTV и „СИА“.

Димитър Гочев завърши поста си с топли думи за Росен Цанков и изрази съболезнования към близките му.