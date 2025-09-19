Сашо Кадиев взриви ефира с голи снимки

Сашо Кадиев взриви ефира с шега за „голи снимки“

Неочаквано изказване на Сашо Кадиев остави зрителите на „Кой да знае“ без думи. По време на играта отборът на Христо Пъдев и журналиста Михаил Дюзев избра категория „БГ съкровища“, където беше скрит оцененият жокер „Въпрос от публиката“.

„Това е специален въпрос, който вече носи 600 лв. Затова, скъпи зрители, изпращайте своите въпроси, които ще изчетем в студиото. Със сигурност ще ви търсим и на живо да гледате предаването – пращайте на нашия имейл“, обърна се Кадиев.

След това водещият изстреля реплика, която предизвика бурни реакции: „А ако искате да ни изпратите и голи снимки към въпросите ви – не можем да ви спрем! Но ги пращайте на моя имейл, за да ги прегледам първо. Това си е вашето право, само не казвайте на жената ми и на майка ми.“

Шегата му накара студиото да избухне в смях, но в социалните мрежи част от зрителите не скриха изненадата си от думите му.