Галена гушна алигатор

Галена шашна феновете: гушна алигатор в басейн

Фолкдивата Галена отново прикова погледите с нестандартна фотосесия – този път в басейн, прегърнала алигатор. На кадрите певицата позира върху екзотичното „животно“, което всъщност е надуваема версия и не крие никаква опасност.

Снимките, качени в социалните мрежи, предизвикаха буря от реакции – от шеговити коментари до възторг от смелата ѝ идея. Феновете са единодушни, че Галена за пореден път доказва артистичност и умение да изненадва пред обектива.