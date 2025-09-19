Какъв е бил като дете Григор Димитров

Григор Димитров с искрени признания за успеха пред д-р Неделя Щонова

Григор Димитров блесна в Сейнт Мориц по време на престижен форум, където до него бе водещата д-р Неделя Щонова. Именно тя успя да провокира тенис звездата да говори открито за живота и пътя към успеха.

Гришо призна, че като дете дисциплината му е била най-голямото предизвикателство. С времето обаче разбрал, че именно тя е в основата на всичко – и в спорта, и в живота. „Тенисът използва същия език като живота – учи на търпение, уважение, издръжливост и стабилност. В основата на всичко стои дисциплината – дори на ниво мисъл“, сподели той.

Щонова от своя страна допълни, че според проучвания хората със силен самоконтрол живеят средно с 7-10 години повече, а ежедневните навици влияят върху здравето в пъти повече от генетиката. Посланието от сцената бе категорично – дисциплината и съзнателните избори са ключът към успеха и добрия живот.