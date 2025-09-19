Президентският син захвърли спорта и наемен труд и се хвърли в бизнеса с…

Президентският син Страхил Свиленски захвърли спорта и наемен труд и се хвърли в бизнеса с… хранителни добавки. 28-годишният наследник на Деси Радева и Георги Свиленски е регистрирал фирмата „Менопойнт“ ООД с капитал от едва 100 лева, но вече продава капсули за 80 лева опаковката.

Продуктът е рекламиран като „интелигентен бленд за досадни симптоми“ при менопауза – тревожност, безсъние, горещи вълни, наддаване на тегло, понижено либидо, дори вагинална сухота. В съдържанието блестят екзотични билки като мака, ашваганда и китайска ангелика, гарнирани с коприва и хвощ за диуретичен ефект. Производството е възложено на софийска фармацевтична компания, а маркетингът е изцяло онлайн.

Дали първата дама сама е пробвала „чудото“ остава мистерия, но във форумите и социалните мрежи липсват каквито и да е реални отзиви за ефекта. Факт е обаче, че Страхил и доведеният му брат Георги Радев почти едновременно се хвърлиха в предприемачеството – единият с билкови капсули, другият с търговия.

От волейболна надежда в „Левски“ и американски студент, до предприемач със съмнителна хранителна добавка – президентският син явно е избрал пътя на бързия бизнес с „таблетки за жени“.