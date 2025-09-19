Ергенът удари джакпота: хвана богата блондинка адвокатка и вече е татко

От ергенско шоу до татко за пример – Алек вече е извън играта на „Ергенът“. Причината е повече от ясна: русата адвокатка Царина Рускова, с която са горди родители на тримесечно бебе.

„Царина е богата руса адвокатка и аз не съм балама да я изпусна“, хили се младият татко, докато половинката му разказва как пламнала искрата между тях на автомобилен фест в Созопол. Дъжд, провалено събитие и литри алкохол – това е началото на връзката, която се превърна в семейство.

Двамата криели любовта си дълго време – официалната версия била, че Царина е негов адвокат, а не гадже. „Криенето беше гадно, но и сладко“, признават. След тайни срещи, Коледен базар и зимни бягства край морето, двамата решават да се капсуловат и заживяват заедно.

Днес юристката признава, че това са „най-чистите ѝ отношения“, в които може да е и кифла, и сериозна мадама, и пълен олигофрен. Алек отговаря романтично: „Тя е дама, приятелка, любовница – всичко, което съм искал“.

А що се отнася до слуховете – по улиците я бъркат с Маги Томова, а Царина не пести думи за шоуто: „просташко и тъпо“, с „претенциозни патици“ като участнички.

Изводът: Алек вече не е ерген – вързал е богата адвокатка и бди над наследничката си.