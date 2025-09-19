Татуировка за милиони: Десподов си прави крила в къщата в Кресна

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов превърна дома си в Кресна в студио за татуировки. Петкратният Футболист №1 на България покани лично един от най-известните майстори в занаята – Жельо Йотов, за да му изрисува ново произведение на гърба. Кадри от процедурата се появиха в профила на татуиста в Instagram, а на тях се вижда как голият до кръста нападател търпи иглата, докато върху тялото му се оформят огромни криле.

Десподов използва паузата заради контузия – разтежение на бедрен мускул, което ще го държи извън терена поне 20 дни. Именно в този период той реши да разкраси атлетичното си тяло. До момента имаше татуси по двете ръце и едното рамо. „Благодаря за гостоприемството и доверието, братко! Радвам се, че се видяхме отново!“, написа Йотов. Отговорът на Кирил бе кратък и ясен: „Топ“.

В кадрите от къщата му се вижда витрина с всички индивидуални призове, дубликати на клубните купи и огромен портрет с наградата за Футболист на годината, която печели неизменно четири пъти поред. В центъра на просторната зала блести билярдна маса – любимото занимание на Десподов, което често споделя със своя брат Димитър.

Докато в Кресна се вихри иглата, ПАОК Солун обяви, че звездата не е тренирал с отбора и няма да пътува за Атина. „Черно-белите“ заминаха за Купата на Гърция без него, а медицинският щаб нареди Кирил да тренира по специална програма до края на месеца.