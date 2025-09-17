Скандал в „Ергенът: Любов в рая“ – Пенко хванат в лъжа за дипломата си, не фигурира в регистъра на лекарския съюз, обиди чернокожа участничка с расистки коментар и се оказа собственик на фирма за стъкла

Нов мощен трус удари „Ергенът: Любов в рая“. Участникът Пенко, който пред камерите се представя като доктор, бе разобличен от младия анестезиолог в „Пирогов“ д-р Дарислав Николов.

Според проверката на Николов името на Пенко изобщо не фигурира в официалния регистър на Българския лекарски съюз – задължителна институция за всеки практикуващ медик у нас. „Завършил е медицинския в Плевен с 300 зора, но не е регистриран в Български лекарски съюз. Всеки практикуващ лекар в България трябва да е вписан и да плаща членски внос всеки месец. Без това няма право да практикува“, коментира Николов. По думите му има два варианта: или Пенко никога не е започвал реално да практикува медицина, или е спрял да плаща вноса си и е изгубил регистрацията си. Проверка показала и фирма на негово име – за ремонт на стъкла.

Скандалите не спират дотук. В шоуто Пенко грубо обиди чернокожата танцьорка Лили Естер: „дори не би се изплюл върху нея“, което зрителите заклеймиха като откровен расизъм. Малко по-късно той прие роза именно от Естер – ход, който според хора от продукцията е бил наложен, за да потуши напрежението.

„Освен че е виден расист, няма изобщо познания по анатомия. Беше казал, че чернокожите имали допълнителен мускул на крака, което е пълна лъжа“, допълва д-р Николов. Според него е въпрос на време Пенко да изрече още нелепости, което доказва нуждата от сериозни проверки на участниците в подобни формати.

Припомняме, че преди месец същият лекар разобличи и Ренета Маджарова от „Диви и красиви“, която се представяше за доктор, но всъщност беше само лекарски асистент. Новият случай с Пенко поставя под въпрос доколко телевизиите проверяват биографиите на участниците, които зрителите възприемат като авторитети.