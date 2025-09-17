Светлана Гущерова взриви мрежата – бившата на Християн призна, че любима ѝ храна са филийки с пастет, „вкус на детство“, гарнирани с домат

Светлана Гущерова изненада феновете си с признание за любимото си лакомство – филийка с пастет. „Филийка с пастет – вкус на детство“, написа тя с носталгия под снимки, на които се вижда чиния с апетитните хапки.

Бившата на Християн Гущеров разкри, че може да яде това по всяко време на денонощието, въпреки че не е нито веганско, нито диетично. На кадрите филийките са малки и тънички, а за допълнителни витамини Светлана е сложила върху пастета резенчета домат.

„Баба ми мажеше такива, когато бях дете“, признава плеймейтката, която явно не се отказва от най-простичките радости, дори след луксозния си живот в столицата.