Венета Райкова шокира с признание – започва деня с молитви, става в 3 сутринта и закусва с домашни кроасани преди ефир

Венета Райкова разкри неподозирани ритуали, които следва всяка сутрин. „Не започвам деня си без утринни молитви“, обяви водещата на „Преди обед“, която се завърна на екран с гръм и трясък.

След духовната част идва и обилната закуска – въпреки фигурата си, Райкова признава, че не пости, а си похапва стабилно три пъти дневно. Сама си пече кроасаните и ги комбинира с кафе и сок.

„Ставам в четири сутринта, понякога и в три, тъй като в шест трябва да съм в студиото“, казва бившата Мис Мини. Феновете ѝ вече коментират, че комбинацията от молитви, ранно ставане и солидно похапване е тайната за нейната енергия в ефир.