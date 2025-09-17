Ралица Паскалева взриви феновете на ЦСКА – подхвърли легендарното 7:1 в „Игри на волята“ и ядоса „червените“ с шега за Левски

Водещата на „Игри на волята“ Ралица Паскалева си навлече гнева на армейските фенове с реплика в последния епизод на формата. В игра, наподобяваща футбол и водна топка, отборът на „Лечители“ смаза „Феномени“ със 7:1.

Точно този резултат напомни за историческата победа на „Левски“ над ЦСКА от 23 септември 1994 г. и Паскалева не пропусна да го отбележи: „Лечители, само ЦСКА знае какво е да падаш така“.

Фразата ѝ веднага предизвика буря в мрежите – „червените“ привърженици скочиха, че подобни закачки нямат място в национален ефир.