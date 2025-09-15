Тя се оказа в любовен триъгълник с двамата най-добри

Скандал в световния тенис и модата! Американският модел Бруукс Нейдър се оказа във вихъра на любовен триъгълник с двамата най-добри тенисисти на планетата – Карлос Алкарас и Яник Синер.

Преди дни сестрата на 28-годишната блондинка – Грейс Ан, публично заяви, че Алкарас е новият мъж до Бруукс. Но само дни по-късно самата манекенка не отрече за връзка със Синер, дори призна в телевизионно шоу, че въпросът на водещия е „близо до истината“. Така клюките избухнаха с нова сила.

„Целта на Бруукс в момента е да бъде под светлините на прожекторите, да бъде въвлечена колкото се може повече във всяка една гореща история, връзка или драма. Тя иска да промотира шоуто си и да накара хората да следят всяка нейна изява, както се случва в риалити форматите. Колкото повече името ѝ се споменава в новините, толкова по-добре. Що се отнася до започване на любовна връзка, тя иска да е сингъл, а не да се обвързва с Карлос, Яник или когото и да е. Предпочита само да се забавлява“, твърди приближен източник пред „Дейли Мейл“.

Американското „Page Six“ допълни, че русокосата е излизала и с двамата по време на US Open, където бе засечена на мачове и на Алкарас, и на Синер – включително и на финала, когато испанецът смаза съперника си. Испански медии побързаха да уточнят: близки до световния №1 Карлос Алкарас са категорични, че той не е във връзка с Бруукс Нейдър и „сърцето му е свободно“.