Ето от къде ви е познат Александър от „Игри на волята“

Софтуерният инженер Александър от „Игри на волята“ всъщност не е ново лице за Нова телевизия – зрителите го разпознаха от „Съдби на кръстопът“, където играеше мъж с проблем с алкохола, готвещ се за брак с червенокоска.

Оказва се, че още тогава е търсил слава, а днес е сред най-коментираните „гладиатори“ в риалитито. В шоуто той се откроява с нарцисизъм и мания за величие – дотолкова, че е кръстил всичките си 6 деца на себе си.

Феновете вече го заклеймиха като самовлюбен участник, който повече търси прожекторите, отколкото битките.