Дениз Хайрула се разхожда по Виктор Иванов

Дениз Хайрула от „Ергенът“ пак намери богаташ – този път бизнесменът Виктор Иванов. Двамата пламнаха още на снимачната площадка на „Любов в рая“, а след края на шоуто били засечени на почивка в Банско.

Виктор – млад предприемач с бизнеси в IT и шоколади с афродизиак, дори попадна във „Форбс“ и носи часовник за 30 000 евро. „Естествена е. Беше жената с най-малко грим, но веднага ми хвана окото”, признава той за Дениз.

Блондинката с турски корени пък не крие, че купува нов апартамент, учи психология и е готова да смени еротичните фотосесии с терапевтична практика. След бурните връзки и любовта с Христо Сираков, Дениз признава: „Толкова пъти се влюбвах в неподходящи мъже… В един момент се запитах: ами ако проблемът е в мен?”. Сега може би отговорът се казва Виктор.