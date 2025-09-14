Пъдев целуна Кадиев

Целувка между мъже в ефира на Би Ти Ви – Христо Пъдев от „Татковци“ залепи устни в устни с Александър Кадиев в шоуто „Кой да знае?“ пред очите на майка му Катерина Евро.

Всичко започна с рижавия мустак на Пъдев – всяко споменаване на думата „мустак“ той заплаши, че ще целува Кадиев. Водещият изрече магическата дума и получи публичен шок – устна в устна, с боцкане от мустак. „Мамо, извинявай!“, прошепна Сашо, а Катето само отвърна: „Нищо, маме, не е лошо и да си такъв!“.

Публиката се търкаляше от смях, а Катето дори призна, че харесва мъже с мустаци – „спомен от младостта“. Пъдев обаче е спечелил истинската си любов не с мустак, а с упоритост – три месеца свалял актрисата Цветина Петрова, днес негова съпруга и майка на двете му деца.