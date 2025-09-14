11 торти и бившите мъже – сватбата на Антоанет Папе шокира

Антоанет шок сватба

11 торти, люти чушки, ръка на манекен и цели три рокли – сватбата на инфлуенсърката Антоанет Пепе и Иво Карамански в Боровец се превърна в най-обсъжданото тържество на годината.

Булката мина под ръка с баща си във военна униформа, смени три различни рокли и предизвика бурни коментари с нестандартния си букет – две червени китки, вързани като броеница. Силна емоция предизвика и украсата – освен червено-белите торти, масите бяха обсипани с люти чушки, а сред декорацията блесна и пластмасова ръка, която в социалните мрежи бързо бе свързана с протезата на младоженеца, загубил част от ръката си при катастрофа.

Гвоздеят на купона беше първият танц – Антоанет танцуваше на Кайли Миноуг, а Иво влезе с брейк движения, преди да се слеят в страстна целувка. Хорото със слънчеви очила, появата на група „Молец“ и присъствието на тримата бивши мъже на булката само затвърдиха впечатлението, че това е сватба, която ще се помни дълго.