Филип Буков: Спокойно ми е, когато до мен няма жена

Филип Буков, звездата от „Откраднат живот” и „Татковци”, от февруари е без приятелка и признава, че му е добре така. „Спокойно ми е, когато до мен няма жена, с която да се съобразявам и на която да угаждам”, казва 31-годишният актьор.

Буков, който тази есен ще бъде капитан в „Аз обичам България” и продължава участията си в „Животът по действителен случай”, категорично отказва да влиза в „Ергенът”, въпреки че всяка година го канят. „Това не е моето предаване, няма да участвам и занапред в него”, отсича той.

Актьорът разкри и за слуховете около Дария, дъщеря на бизнесмена Христо Томов. „Това са някакви митове и легенди. Запознах се с родителите ѝ, държаха се много мило с мен”, казва Буков, който настоява, че момичето не му е гадже.

Освен актьорската кариера, Буков остава запален по спорта, боксът и екстремните изживявания, макар да признава: „Общо взето нямам здраво място по себе си”. Чупен нос, операции на ръката и белези от каскадьорски сцени са част от цената, която плаща за адреналина.