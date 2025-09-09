Сватба като от филм: инфлуенсърката Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши се врекоха във вечна любов – 7 години разлика, 4 деца, катастрофа, раздели и щастлив финал с голямо тържество

Инфлуенсърката Антоанет Пепе и Иво Карамански-младши официално скрепиха любовта си със сватба, която в понеделник вечерта събра звезди, емоции и истории като от роман. Двамата си казаха „да“ пред десетки гости, а снимките от церемонията веднага обиколиха социалните мрежи.

Сред поканените бяха популярни имена от шоубизнеса – Даниел Петканов, Александър Сано и Венци Венц, които лично споделиха кадри от празника. Лудия репортер дори първи публикува снимки в Instagram, а феновете заляха младоженците с поздравления.

За Антоанет и Иво това е второ „да“. Още през октомври 2024 г. те сключиха брак в тесен семеен кръг с четирите си деца до тях. Тогава си обещаха, че голямото тържество тепърва предстои – и ето че думата им се превърна в реалност.

Историята им е като сценарий на драма с щастлив край. Двамата се срещат преди 10 години в нощно заведение – Антоанет работи като хостеса, а Иво, тогава още непълнолетен, се влюбва на мига. Разликата от 7 години обаче я кара да не го приеме сериозно. Животът ги разделя, но съдбата отново ги среща през 2022 г., когато и двамата вече са белязани от тежки преживявания – Пепе с две раздели и три деца, Карамански с катастрофа, в която губи ръката си.

Любовта този път не пита и скоро идва общото им дете – малката Беатрис, която вече е на година. Днес, с венчавката си и пищното празненство, Антоанет и Иво затвърдиха, че най-големите обрати в живота водят до най-истинските щастливи финали.