Селско момиче с тунингован бюст и самочувствие 10/10 влиза в „Игри на волята“ – сестра на Дани от „Един за друг“, със скандална изповед за пари, операции и семейни тайни

Сезон 7 на „Игри на волята“ започна с неочаквано семейно продължение – сред новите участници е Александра Колева от село Рогош, сестра-близначка на Дани от последния сезон на „Един за друг“. А ако името не ви говори много, то съпругата му Стела със сигурност ви е останала в паметта – именно тя стана най-обсъжданата героиня в социалните мрежи.

Цялото семейство Колеви е възпитаник на Хуманитарната гимназия в Пловдив, но Алекс вече се стреми да остави свой отпечатък в телевизионната история. 25-годишната участничка помага в семейния бизнес и не крие самочувствието си.

„Оценявам външния си вид с 10 от 10 – четири от тези точки ги дължа на медицината и естетичната хирургия. Оправяла съм си бюста. Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така“, призна тя във визитката си.

Алекс разкри още, че е финансирала корекциите си по нестандартен начин – като е продавала дрехи от гардероба си. „Момичетата от село могат да изглеждат и така. Леля ми ми е втора майка и държи да не се излагам, а да чета“, добави тя.

Така „Игри на волята“ вече има нова сензация – момиче от село, с телевизионна фамилия, хирургично усъвършенстван външен вид и самочувствие, готово за битки пред цяла България.