Венета Райкова вдигна завесата: болница с инвалидна количка, интимна връзка с Малък Тошко и първи удари по „Преди обед“

Зрителите на bTV посрещнаха Венета Райкова с аплодисменти – и тя моментално даде да се разбере, че „Преди обед“ вече няма нищо общо с блудкавия стил на Зейнеб Маджурова и Франциска Папкала. Още в първата седмица студиото беше обсадено от звезди, а самата водеща шокира с лични изповеди.

„Миналия април влязох в болница с инвалидна количка и лежах 10 дни. Тогава мечтаех само да стигна от спалнята до дивана. Сега знам – стъпка по стъпка всичко се нарежда“, призна тя в ефир, без да разкрива повече медицински подробности.

Най-голямата бомба обаче дойде с признанието, че е имала интимна връзка с Тодор Славков – Малък Тошко. Само ден след като семейството му направи помен за 40 дни от смъртта му, Райкова за първи път коментира отношенията си с внука на Тато. Двамата се запознали в дискотека „Ескейп“, където Славков инвестира част от средствата, получени след продажба на фамилното жилище край Спортната палата – най-големия апартамент в София с площ от 373 кв. м, купен от Васил Божков.

Малък Тошко остава в историята като плейбой и скандален наследник, чиято най-дълга връзка е с топманекенката Илона Цакова. Сред жените в живота му обаче е и Венета, която тогава дори сменила цвета на косата си – от брюнетка станала блондинка. „Той директно премина към свалката, а аз отказах да танцуваме. После ме напи – не нося на алкохол и започнах да правя глупости“, е разказвала тя по-рано.

Славков така и не коментира публично романа им, като единствено отсече: „Харесвам по-високи жени, но без мисъл в главата няма шанс.“

Смъртта му беляза и личния живот на фамилията – самоубийството отмени сватбата на племенницата му Людмила, кръстена на баба си, която живее в Америка със семейството си.

Венета Райкова вече заяви нов курс на „Преди обед“ – повече сензации, лични изповеди и скандални истории. И ако съдим по първата седмица, битката за сутрешния праймтайм тепърва започва.