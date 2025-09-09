Лили Иванова в издирване: примата откри свой портрет върху софийска стена и моли публиката да намери „непознатата млада художничка“, благодари публично във Facebook и посочва контакт към екипа си

Лили Иванова отправи необичаен апел към феновете: да ѝ помогнат да открие авторката на графити-портрет с нейното лице в София. В личния си профил във Facebook примата написа, че от сърце благодари на „незнайната, талантлива, млада художничка“, превърнала градска стена в нейна минигалерия.

Певицата използва поста, за да изкаже признателност и към Miroslava Veleva-Radkova за „чудесния разказ“ по темата, пожелавайки „здраве, щастие и любов“.

Иванова призова всеки, който познава артистката или има неин контакт, да се свърже с екипа ѝ на [email protected]. Целта – лична благодарност и среща с момичето, което я е нарисувало.