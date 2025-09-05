Новата звезда в ефира на bTV Венета Райкова със сълзлива изповед след първата си седмица в „Преди обед“

Новата звезда в ефира на bTV – Венета Райкова – завърши първата си седмица като водеща на „Преди обед“ с емоционална изповед пред зрителите.

В ефир тя се сбогува с гост-коментаторите на седмицата – Есил Дюран и д-р Тодор Тодоров. „Много ви благодаря, че цяла седмица сте с нас! Топ коментатори, цяла България ви харесва и обсъжда. Изключително полезни информации и теми правим цяла седмица! И от сега ви казвам – сърцето ме боли, че в понеделник няма да се събудя с вас“, каза Венета, докато емоцията ѝ личеше от думите.

В студиото тримата обърнаха внимание и на темата за националния отбор, който игра срещу Испания, и стигнаха до носталгичен разговор за социализма. По думите им именно тогава спортът е бил на върха си, а Венета лично си припомни как още в първия учебен ден треньори са влизали в нейното 130-о училище до „Герена“, за да подбират таланти за баскетбол, волейбол, лека атлетика и други спортове.

Първата седмица на Райкова в „Преди обед“ вече е факт – и завърши не с сензационна изповед за личния ѝ живот, а с признателност към екипа и носталгия по миналото.