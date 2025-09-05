Истински телевизионен прецедент разтърси ефира на bTV – Сашо Кадиев реши да върне вече маркиран отговор в играта „Кой да знае“, за да даде шанс на Деси Добрева.

Ситуацията избухна, след като капитанът Христо Пъдев прибързано натисна отговор, без да изчака съгласието на певицата. Точно тогава Кадиев прекъсна процедурата и обяви: „Заради Деси Добрева, защото съм отраснал с нейните песни…“, превръщайки въпроса в шоу.

Добрева реагира остро: „Ей! Ще ти метна един!“, като дори замахна с лакът срещу водещия. В скандала се намеси и Милица Гладнишка, която подхвърли: „Как не те е срам, бе?! Ти май си по-голям от нея!“, припомняйки, че възрастовата разлика между Деси и Сашо е едва две години.

„Саше, ще те попилеят във фейсбук групата заради това!“, предупреди Пъдев, намеквайки за реакциите на зрителите. Но на финала именно коригираният избор на Деси се оказа верен и студиото избухна в аплодисменти.

Кадиев едновременно си навлече гнева на публиката онлайн и си спечели овации на живо – класически телевизионен скандал, който превърна шоуто в топ тема.