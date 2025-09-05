Комедия на живо: Явор Бахаров със срив в „Кой да знае?“ – абсурдни отговори, подигравки и зрелищно падане

Явор Бахаров обърка фауната с флората, обяви червея за земноводно и падна от стола в ефир

Актьорът Явор Бахаров за пореден път събра прожекторите върху себе си – този път не с роля, а с хаотично поведение и абсурдни отговори в ефира на шоуто „Кой да знае?“ по bTV.

„Гледали сте го в сериали, във филми и във вестниците“, представи го с ирония водещият Сашо Кадиев. На терена Бахаров бе в отбор с Христо Пъдев, но вместо знания демонстрира объркване и импровизации. Първо отказа категория „Фауна“, защото „не бил наясно с растенията“, а след поправка се усмихна: „Флора и фауна ги бъркам“. После изрично отхвърли „Българска история“, понеже „щял много да се изложи“ – което и направи, когато обърка фактите за Екатерина Каравелова.

„Бисерите“ му не спряха дотук – Бахаров обяви, че червеят е земноводно, а финалът дойде с падането му от стола в студиото. Скандалното участие, макар и далеч от блестящо, актьорът прие с усмивка: „Не възнамерявам да се срамувам от изявата си“.