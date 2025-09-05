Само три дни след старта „Ергенът: Любов в рая“ вече избухна в първи секс скандал. Бизнесменът Краси и студентката по право Емили го направиха под претекст, че търсят прах за пране

На третия ден в най-горещото риалити „Ергенът: Любов в рая“ се случи това, което иначе се точи с месеци гадаене ще го има или няма да го има.

Бизнесменът Краси и студентката по право Емили решиха да не се бавят и след като си измислиха битовия повод да търсят по тъмното стълбище нагоре прах за пране, се усамотиха на втория етаж на любовното имение.

Скрити и от камерите, и от останалите участници, но не и от микрофоните, които нямат право да свалят, и които отчетоха около 2 минути пъшкане, целуване и дори вдигането на цип накрая.

И понеже риалитито даде категорична заявка за жанра комедия още с първите си епизоди, представата на Краси за време я допълни. На финала на телесното стълкновение Емили се присети за какво са тръгнали и каза:

„Дай ми праха за пране“, а той въздъхна: „Направо петнайсет минути ни няма вече“. Дори на монтажа да е отпаднало някакво време от акцията им, макар звуковият запис да не прекъсваше, 15 минути си остават в мъжката фантазия.

В риалитито Краси само ден по-рано подари пръстен на Шермин като заявка за намерения към нея, но и не скри, че с Емили се познават отпреди предаването.

Междувременно конкуренцията и при мъжете, и при жените се увеличи. В шоуто с походка на газела се появи софиянката с нигерийски произход Лили Естер, танцьор по професия.

„Аз съм много уверен и силен човек. Работя само по проекти, които харесвам, не танцувам по масите. Съблазнявам с движение, разговор и поглед“, каза тя. След нея пристигна красив двуметров мъж – финансистът Калоян, който събра цялото женско внимание./show.blitz.bg