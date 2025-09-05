Сълзи, скандали и сензации: Венета Райкова остави Гала в сянка – „На кафе“ губи битката за зрители

Сълзи, скандали и сензации: Венета Райкова върна „Горещо“ в ефир и остави Гала в сянка – „На кафе“ губи битката за зрители

Голямото завръщане на Венета Райкова в ефира на bTV се оказа и голям трус за конкуренцията. Новата водеща на „Преди обед“ вдигна летвата още с първите си издания, в които не се поколеба да извади тежки лични истории – от травми и инвалидна количка до катарзис във връзката си.

Второто предаване донесе и най-коментираната телевизионна сцена за седмицата – Венета се разплака в ефир, докато разказваше за изпитание, свързано със сина ѝ. Емоцията и неподправената честност върнаха духа на култовото „Горещо“ и разтърсиха зрителите.

На този фон „На кафе“ по Нова тв започва да губи блясък. Познатите гости и предвидимите теми все по-трудно устояват срещу динамиката и личните драми, които Райкова поднася на екран. Зрители вече я наричат новия телевизионен лидер и предупреждават: ако Гала и екипът ѝ не сменят курса, ще загубят позиции, които доскоро изглеждаха бетонирани.