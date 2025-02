Защо Селена Гомес се стопи?

Селена Гомес отново е в центъра на вниманието, след като социалните мрежи завряха от слухове, че използва лекарства за отслабване като Ozempic. Звездата обаче сложи точка на догадките и разкри истинската причина за колебанията в теглото си – медикаментите, които приема заради лупус и сериозно чревно заболяване.

„Не ме интересува, че не съм слаба. Аз нямам това тяло. Край на историята. Не, аз НЕ съм жертва. Аз съм просто човек.“– отсече певицата и актриса.

Здравето преди всичко!

Селена сподели, че лекарствата, които приема, водят до задържане на вода и промени в теглото, но това не я притеснява. Миналата година звездата призна, че е плакала заради критиките към външния си вид, но днес гордо приема себе си такава, каквато е.

„И да, имаме дни, в които може би се чувстваме зле, но бих предпочела да съм здрава и да се грижа за себе си“, заяви актрисата.

Звездата от сериала Only Murders In The Building, който спечели две награди, включително за „Най-добър актьорски състав в комедиен сериал“, подчерта, че за нея здравето е далеч по-важно от външния вид.

„Не съм перфектна, но се гордея, че съм това, което съм… Понякога забравям, че е напълно ОК да бъда просто себе си.“