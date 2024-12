Голяма фигура почина след инфаркт

Ричард Пери, един от най-великите музикални продуценти на 20-ти и 21-ви век, почина на 82-годишна възраст в болница в Лос Анджелис след инфаркт, съобщава БТА с информация от АП.

Пери, който е работил с икони на музиката като Карли Саймън, Род Стюарт, Ринго Стар и Барбра Стрейзънд, остави незабравима следа в музикалната индустрия със своите новаторски продукции и дълбокото си разбиране за музиката. Сред най-големите му успехи са хитове като „You’re So Vain“ на Карли Саймън, както и продуцирането на серията „The Great American Songbook“ на Род Стюарт.

В допълнение, Пери беше не само продуцент, но и барабанист, обоист и певец, което му позволяваше да обхване голямо разнообразие от музикални стилове. Под негово ръководство се раждат и хитове като „Without You“ на Хари Нилсън, „I’m So Excited“ на „Пойнтър Систърс“, както и класиката „To All the Girls I’ve Loved Before“ с участието на Уили Нелсън и Хулио Иглесиас.

„Продуцентът на музикантите“, както беше наричан от мнозина, Пери беше известен със способността си да работи с артистите като равни, да разбира и подкрепя техните идеи, независимо дали ставаше въпрос за обновяване на звука им или възраждане на кариерата им. Барбра Стрейзънд го описва като човек, който е имал невероятната способност да намери перфектната песен за всеки изпълнител.

Продуцентът, който остави наследство в музиката, и чиито хитове продължават да звучат в сърцата на феновете, ще бъде запомнен за своето въздействие върху музикалния свят и за това, че поставяше артистите на първо място, давайки им пространство да разкрият своите таланти.