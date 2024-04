Прелъсти жената на най-добрия си приятел, преби и уби жена си, след което се отърва по брутален начин

О Джей Симпсън почина от рак. Той беше на 76 години, а светът още помни „процеса на века“, в който бившата спортна звезда беше оправдан за убийство.

О Джей Симпсън стана скандално известен след убийствата на Никол Браун Симпсън и Рон Голдман в Лос Анджелис. На процеса той беше защитаван от Робърт Кардашиян, бащата на известните сестри Кардашиян.

О Джей Симпсън почина „заобиколен от своите деца и внуци“ в дома си в Лос Анджелис, съобщи семейството му. Това не достави удовлетворение на онези, които вярваха, че е трябвало да умре в затвора за бруталното убийство на бившата съпруга на Никол Браун Симпсън и нейния приятел Рон.

Благодарение на процеса, предаван на живо по телевизията, О Джей Симпсън стана почти толкова известен, колкото принцеса Даяна.

О Джей Симпсън беше признат за отговорен за смъртта на тези двама души и трябваше да плати 33,5 милиона долара обезщетение. След това се премества във Флорида, се забърква в престъплението отвличане и въоръжен грабеж, за което е арестуван и хвърлен в затвора.

През 2006 г. той отново е освободен, а светът е бесен, защото го смята за изключително виновен. След това издава книгата „If I Did It: Confessions of a Murderer„. Въпреки твърдението, че това е “ хипотетичен разказ “ за убийствата, които той отричаше, това изглеждаше като безсрамно признание за престъпленията му .

За това докъде е готов да стигне в лъжите си О Джей Симсън дори отрече да е болен, така че през февруари той отрече да има рак на простатата и да е на химиотерапия. Той дори записа видео, на което се смее и казва „Не, не съм в болница. Не знам кой го е публикувал“.

Новината за смъртта му неизбежно върна американците в средата на 90-те години и процеса срещу една от най-големите чернокожи звезди в страната за убийството на двама бели мъже, който беше доминиран от въпроса за расата .

Симпсън беше признат за невинен след един от най-дългите процеси в правната история на САЩ.

Докато по-голямата част от белите американци винаги са вярвали, че Симпсън е виновен , 69 процента от чернокожите американци са вярвали, че О Джей Симпсън е просто жертва на расизъм по онова време. И до днес социологическите проучвания показват, че около половината все още вярват, че не той е убил жената и приятелката й, а че всичко му е нагласено.

Кой беше О Джей Симпсън?

Дете на разбито семейство, той израства в тъмно жилище в Сан Франциско, толкова беден, че развива рахит и трябва да носи стоманени скоби на слабите си крака. Твърди се, че баща му е бил известна „драг кралица“, който по-късно обяви, че е гей и е починал от СПИН .

О Джей Симпсън става един от най-известните футболисти в страната.

Той увеличи огромното си богатство с участието си в холивудски филми, телевизионни предавания и реклами и му предлагаха изгодни спортни договори на всяка крачка.

Личният му живот обаче не беше толкова бляскав – той имаше три деца от Маргьорит, гимназистка, която стана първата му съпруга . Най-малката, дъщеря, се удави в семейния басейн, когато беше само на две години.

Докато все още е женен за Маргарет, той се запознава със зашеметяващата Никол Симпсън през 1977 г., когато тя е сервитьорка в нощен клуб в Бевърли Хилс и започват афера. Той се развежда с Маргьорит и се жени за Никол през 1985 г. , пет години след като се оттегля от професионалния футбол. Бракът продължи само седем години – през което време им се родиха две деца.

Никол се оплаквала от ревнивите му изблици и няколко пъти звъняла в полицията, за да сигнализира, че я бие. След особено тежък инцидент на Нова година през 1989 г., тя е намерена жестоко бита и полугола, скрита в храстите пред къщата им и ридаеща, че той ще я убие.

О Джей беше толкова известен и могъщ, че беше освободен само с лека присъда, буквално порицан за сериозно домашно насилие.

Двойката се разведе през 1992 г.

Две години по-късно, на 12 юни 1994 г., бившата г-жа Симпсън, която тогава е на 35 години, и нейният приятел Рон (25) са нападнати пред дома й. Тя беше почти обезглавена с нож, докато Рон беше жестоко намушкан.

Оръжието на убийството така и не беше открито, но полицията откри окървавена ръкавица за голф (О Джей беше запален голфър) на местопроизшествието и различни доказателства като коса, кръв и влакна, които сочеха към бившия съпруг на разследващите.

Полицията също откри кръв по колата му и откри ръкавица – също покрита с кръв – в дома му, която съвпадаше с тази, открита на местопроизшествието . Симпсън присъства на погребението на бившата си съпруга с двете им малки деца, но пет дни по-късно е обвинен в убийствата.

Той избяга с колата си, негов приятел и бивш колега на име Ал Каулингс шофираше, докато Симпсън седеше отзад , насочил пистолет към главата му и се заклел да го убие, ако не го заведе където иска.

Полицията ги преследва, а телевизия от хеликоптера предава преследването.

Телевизионните мрежи отмениха обичайните си предавания в най-гледаното време, тъй като повече от 95 милиона американци гледаха 90-минутната драма. В крайна сметка OJ се върна у дома, където беше арестуван.

Процесът продължи 11 месеца и неговото „мечтано име“ включваше адвокати като Роб Кардашиян и Джони Лий Кокран.

Прокурорите имаха доказателства като кръвта на жертвата по ръкавиците му, косата му на мястото на убийството и обвиненията, че е биел жена си.

Защитата изигра състезателната карта и че всичко е нагласено.

Снимките от местопроизшествието са изгубени, а ДНК материалът е съхраняван безотговорно.

След 3 часа разисквания съдът намери О Джей Симпсън за невинен. Тогава самият Клинтън напусна Овалния кабинет и наблюдава процеса със секретарката си. Симпсън отпразнува присъдата, като организира голямо парти във вилата, а на гостите бяха предложени 40 каси шампанско.

„Не мисля, че по-голямата част от Америка вярва, че съм го направил“, каза той седмица по-късно. „Получих хиляди писма и телеграми от хора, които ме подкрепят.“

След като загуби граждански иск през 1997 г., той се премести с децата си във Флорида през 2000 г., където държавните закони попречиха домът му и доходите му от пенсия да бъдат конфискувани, за да плати 33,5 милиона долара обезщетение. Симпсън се пенсионира по-рано, играе голф и живее с приблизително 400 000 долара годишна пенсия.

Но той не избегна допълнителни спорове. През 2006 г. той беше съден от Фред Голдман, бащата на Роналд Голдман, който поиска книга и телевизионна сделка за неговия „хипотетичен“ разказ за убийството (наречен „Ако аз го направих“), който дойде с аванс от милион долара, измами семейства за обезщетения, които им се дължат.

През 2008 г. той отново е в съда. Този път той беше обвинен, че е подбудил петима свои познати, повечето от които криминално проявени и двама с оръжие, да откраднат спортни мерници от двама дилъри.

Симпсън твърди, че връща само вещи, откраднати от него, но журито го осъди за въоръжен грабеж, отвличане и други престъпления, след като двама от съучастниците му свидетелстват, че им е казал да донесат оръжията си.

Вече на 61 години по това време, той е излежал девет години в отдалечен затвор в Северна Невада, като за кратко е станал пазач във фитнеса на затвора. Той беше освободен условно през 2017 г., върна се във Флорида, но не беше напълно освободен от ограниченията за пътуване до 2021 г. След това се премести в Лас Вегас, където живееше в кънтри клубна къща на богат приятел.

За убийството са написани около 50 книги, а само през 2016 г. историята е разказана в две телевизионни предавания — драматизация на процеса в „Хората срещу О Джей Симпсън“ и „О Джей: Произведено в Америка“, документална поредица от пет части.

Някои смятат, че подобно на други бивши ветерани от американския футбол, склонността към насилие на Симпсън се корени в мозъчно увреждане, което може да е получил по време на игра.

Той определено смяташе, че се е променил радикално с времето. В деня, когато избяга от ареста, той остави писмо, написано на ръка, в дома си, че обича бившата си жена и не я е убил. „Не ме съжалявайте“, написа той. „Имах страхотен живот, страхотни приятели. Моля, запомнете ме като истинския О Джей, а не като този изгубен човек.“

Спор с Кардашиан?

Робърт Кардашиян и Крис Кардашиян бяха страхотни съквартиранти с О Джей Симпсън и бившата му съпруга Никол. Крис беше приятел с Никол и години наред тя говореше, че е най-добрата й приятелка.

Но в момента, в който тя беше убита и Робърт Кардашиян пое защитата на О Джей, светът започна да спекулира за любовен триъгълник.

От години се говори много, че Крис Кардашиян е имала връзка с О Джей Симсън и че резултатът от тази афера е Клои Кардашиян, средната дъщеря, която е изключително различна от всички сестри по отношение на ръст и черти на лицето. Тя дори не прилича на Робърт Кардашиян, който се смята за неин баща.

Всички казваха, че баща й е точно О Джей Симпсън, а като принос за това бяха и съболезнователните съобщения, които заляха социалните й мрежи, когато се разбра, че бившата звезда на американския футбол е починала.

