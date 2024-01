Григор Димитров направи показно на корта и взриви публиката

Григор Димитров по-рано в хода на днешния ден увеличи серията си през новия сезон на седем поредни победи, след като ни направи свидетели на „висш пилотаж“ в представянето си и се наложи над Танаси Кокинакис в тричасова битка от втория кръг на Аустрелиън Оупън.

Най-добрият български тенисист в хода на срещата демонстрира върховото си равнище по отношение реализирането на печеливши удари и „наниза“ фантастичните 68 уинъра в рамките на само четири сета игра, като фиксира крайното 6:3 6:2 4:6 6:4, с което сломи местния любимец, въпреки огромната подкрепа от трибуните, която получи световният номер 80.

Както вече неведнъж сме си задавали въпроса, то двубой на родната ни първа ракета ли ще бъде, ако не станем свидетели на поне един шедьовър в срещата, като Григор днес отново ни доказа, че отговорът е „не“ и пласира купища изумителни печеливши попадения от бекхенд, но едно конкретно се отличи.

Въпросната ситуация се разигра още в откриващия за дуела сет, когато при резултат 4:1 в полза на българина Кокинакис удари смач в опит да приключи разиграването, но изтеглилият се назад от основната линия Димитров побърза да смълчи домакинския представител и публиката, като изпълни фамозен пасингшот от бекхенд, който бихте могли да видите в прикаченото по-долу видео. За най-добрия ни тенисист сега предстои еднодневна почивка, преди в съботния ден да се завърне на корта за мача си от третия кръг в Мелбърн срещу световния номер 69 Нуно Боржеш./tennis.bg

Oooft, that @GrigorDimitrov backhand is a work of art.

The Bulgarian has won the first set of Thanasi Kokkinakis 6-3.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/iOVO7turUA

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024