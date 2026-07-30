ЗЕМЕН пуска два филма в една вечер под звездите

Една вечер, която не е просто прожекция, а споделено преживяване под открито небе. Вземете семейството си, поканете приятелите си и нека заедно изпълним площада с живот, усмивки и споделени емоции!

Това призовават от администрацията на Община Земен, които са подготвили страхотна лятна вечер под открито небе с прожекции на два филма. Събитието е предвидено за 4 август , а входът е свободен.

Прожекциите заповат от 18:00ч. в салона на НЧ „Светлина 1924“ и семейния анимационен филм „Котки в музея“

Очаква ви цветна и забавна анимация, изпълнена с приключения, хумор и симпатични герои, които ще поведат децата в един вълшебен свят, в който изкуството оживява.

Истинското нощно кинопреживване започва в 21: 20ч. на централния площад на Земен.

Прожекцията е на фима „Като за последно“ – български игрален филм, романтична комедия

Топла и човешка история, съчетаваща хумор и емоция – филм, който докосва, разсмива и напомня колко е важно да живеем истински и да бъдем с хората до нас.

Тагнете човека, с когото ще гледате под звездите!

Земен оживява в ритъма на киното – елате и бъдете част от тази специална вечер!

ВХОД СВОБОДЕН!