Водещият Николаос Цитиридис и фолк певецът Галин направиха видео изненада на перниският изпълнител Благо Борисов. Двамата звъннаха по телефона на видеовръзка на Благо в ефир и проведоха кратък разговор.

Николос прикани Благо да му изпее някоя песен. Перничанинът му запя „Назад, назад, моме Калино“.

По-късно Благо призна пред za[pernik.com, че е бил изненадат от включването. „Нарекох шеговито Николаос – μαλάκα. Но знам , че той не се обижда защото е много свеж ,а и преди е бил комедиант“, коментира Благо Борисов.

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